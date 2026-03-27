Проект Дины Газалиевой Tatarstan Today признан одним из лучших на «Золотом пере России»

Телеведущая Дина Газалиева и команда медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» стали лауреатами главной журналистской премии «Золотое перо России». Юбилейная, 30-я церемония награждения прошла в Москве в Доме Российской Армии.

Татарстанская команда одержала победу в номинации «За профессиональное мастерство». Проект и его автор были отмечены жюри за вклад в продвижение национальных интересов и формирование положительного имиджа региона.

Награду Дине Газалиевой вручил сенатор и ведущий программы «Постскриптум» на телеканале ТВЦ Алексей Пушков, поздравив коллегу с заслуженной победой.

Медиапроект «Tatarstan Today. Открытый миру» посвящен теме взаимодействия Республики Татарстан с зарубежными партнерами. За шесть лет его существования участниками выпусков стали российские и международные эксперты, представители власти, политологи и общественные деятели. В основе программы – авторский взгляд, личные впечатления и живые рассказы о происходящем.

Проект получил широкую аудиторию и признание не только в Татарстане, но и за его пределами.

Премия «Золотое перо России» учреждена в 1996 году Союзом журналистов России и считается одной из главных наград в сфере отечественной журналистики. Ее цель – поддержка и поощрение талантливых представителей профессии, а также развитие литературного творчества и русского языка.

