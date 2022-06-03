Новый владелец бизнеса McDonald’s в России планирует открыть все рестораны за два месяца

Все рестораны сети McDonald’s откроются в течение двух месяцев, заявил новый владелец бизнеса в России Александр Говор. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал бизнесмен.

Он отметил, что почти 840 заведений уже готовы к перезапуску. Еще семь зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию. Кроме того, порядка 20 ресторанов будут введены до конца 2022 года.

Предприниматель также поделился планами расширить сеть до тысячи заведений. Бизнесмен подтвердил информацию о том, что первый ресторан в Москве заработает уже 12 июня.

Ранее McDonald's продал Говору весь свой бизнес в России. В марте компания временно приостановила работу 850 своих ресторанов на территории России, несмотря на это, она продолжила платить зарплату своим российским сотрудникам (более 62 тыс. человек). Кроме того, несмотря на закрытие большинства точек, все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей