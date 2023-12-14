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Новый владелец «Белого Кремля»: Татарстан получит полмиллиарда рублей за счет акцизов
Татарстан в 2024 году получит свыше 500 млн рублей за счет акцизов на напитки пивоваренного завода «Белый Кремль». Об этом «Татар-информу» сообщил президент холдинга «Объединенные пивоварни» Алексей Сагал — именно эта компания выкупила завод у «Татспиртпрома».
«Мы намерены развивать бренды "Белого Кремля", некоторые из них способны усилить наши позиции и на федеральном уровне. Считаю, что сделка носит взаимовыгодный характер: уже в 2024 году мы планируем прирост объемов производства на этом заводе, который принесет в бюджет Татарстана дополнительно более 500 млн рублей за счет акцизов», — отметил Сагал.
Новый собственник «Белого Кремля» заверил, что завод продолжит сотрудничать с сельхозпредприятиями Татарстана, закупая у них местное сырье для пивоварения. Он также сохранит в структуре холдинга статус отдельного предприятия.
«Татспиртпром» решил сосредоточиться на производстве крепкого алкоголя, поэтому продал пивоваренный завод. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор компании Руслан Максудов.
«Новые инвестиционные проекты в категории крепких алкогольных напитков требуют отдельного внимания и усилий, чтобы поддерживать лидирующие позиции на рынке. Для пивоваренного завода „Белый Кремль“ наступает новый этап развития в структуре мощного пивоваренного холдинга», — объяснил продажу завода Максудов.
Стоимость сделки стороны не разглашают.
Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что завод работал отлично и был выгоден для Татарстана. Продажа означает лишь то, что «Татспиртпром» хочет сконцентрироваться на производстве крепкого алкоголя.
«Всё остается по-прежнему. Этот объект выгоден и "Татспиртпрому", и Татарстану. Он прекрасно работал, давал прибыль. Всё там было нормально. Но "Татспиртпром", как я пошутил, не захотел становиться "Татспиртпивпромом". Столько лет профилем были спирт, водка и другой крепкий алкоголь, что теперь компания решила остаться при своих интересах и развивать свою крепкоалкогольную тему. А успешный пивной проект передали в более профильные руки», — прокомментировал сделку Дробиз в разговоре с «Татар-информом».
«Белый Кремль» — один из самых современных пивоваренных заводов в России. Он начал работать в августе 2018 года. Предприятие находится в Чистополе и способно производить 150 млн литров пива в год.
Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (ранее — Heineken в России) существует с 2002 года. После начала специальной военной оперции на Украине (СВО) холдинг перестал производить продукты под брендом Heineken. Компания владеет семью пивоварнями, расположенными в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Стерлитамаке и Хабаровске. В начале этого декабря «Объединенные пивоварни — холдинг» объявили о полном ребрендинге.
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