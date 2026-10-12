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Общество 12 октября 2026 17:44

Новый учебник по искусственному интеллекту в РТ переведут на татарский язык

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В Татарстане новый учебник с разделом об искусственном интеллекте планируют перевести на татарский язык. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Обучение искусственному интеллекту в школах будет вестись по новому учебнику, над созданием которого работает в том числе ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

«Можно уже сейчас предусмотреть перевод учебника, по которому будут обучать работе с искусственным интеллектом, на татарский язык», – предложила депутат Госсовета РТ Лилия Маврина.

В ответ заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин поблагодарил ее за рекомендацию.

«Так и сделаем. Александр Владимирович [Гасников] еще не закончил работу над этим учебником, он только анонсировал», – пояснил представитель Минобрнауки.

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#искусственный интеллект
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