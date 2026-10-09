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Общество 9 октября 2026 12:41

В России разрабатывают учебник по искусственному интеллекту для 10-11 классов

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В России разрабатывается учебник для учеников 10-11 классов по искусственному интеллекту. Им будут бесплатно обеспечены все учителя. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр Просвещения России Сергей Кравцов.

«У нас уже есть учебник для 5-9 классов, сейчас готовим для 10-11. Кроме того, мы подготовили методические рекомендации для учителей по использованию искусственного интеллекта», – сообщил он.

Сейчас идёт обучение использованию ИИ учителями всей страны, добавил Кравцов.

#сергей кравцов #иннополис #искусственный интеллект #учебники
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