Новый участок трассы М12 почти готов к запуску – он обошелся в 562,349 млрд рублей

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

6 сентября откроется новый участок трассы М12 от Москвы до Арзамаса протяженностью 308,357 км. Его строительство обошлось в 562,349 млрд рублей.

Новый участок магистрали проходит по территории трех регионов: Московской (77,048 км), Владимирской (218,616 км) и Нижегородской (276,832 км) областей. Для его строительства было переустроено более 580 коммуникаций, в том числе девять магистральных газопроводов, 42 газопровода высокого давления, пять магистральных нефтепроводов и другие.

В работе задействовали более 16,3 тыс. специалистов и 4 тыс. единицы спецтехники. Для устройства дороги понадобилось более 13 млн м3песка, 8,93 млн м3 щебня, 19,8 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений искусственных сооружений.

На дороге построили 11 транспортных развязок, в том числе с Носовихинским и Кудиновским шоссе, с дорогой А-113, с дорогой А-108 «Московское большое кольцо» и другие.

Строители возвели 144 искусственных сооружения, в числе которых 37 мостов, 97 путепроводов. На обустройство 16 многофункциональных зон на 17 млрд рублей, что позволило создать до 1800 рабочих мест.

Отметим, что в подготовке участка к запуску сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также, по его словам, продолжается работа по строительству трассы на участке Дютрюли – Ачит.

«В Пермском крае, на втором этапе, уже начали укладывать асфальт. Участок протянется на 92 км, – написал вице-премьер в своем телеграм-канале. – Также строительство идет на первом участке в Республике Башкортостан. Там уложили 5 км асфальтобетона. А на третьем – в Свердловской области уложили 10 км верхнего слоя основания и 2 км нижнего слоя».

Помимо этого, Хуснуллин сообщал, что открыть выход на трассу М12 до Казани планируется 20 декабря.

Напомним, трасса М12 протяженностью 811 км пройдет по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. В республике она затрагивает Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность автомагистрали в республике составит 142 км.