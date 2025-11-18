news_header_top
Общество 18 ноября 2025 15:39

Новый терминал аэропорта Казани будет обслуживать внутренние рейсы

Строящийся третий терминал Международного аэропорта «Казань» будет обслуживать внутренние рейсы. Об этом сегодня сообщил журналистам на деловом завтраке с участниками туристического бизнеса РТ генеральный директор аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов.

«Для того и строим такой терминал, чтобы было комфортно пассажирам. Терминал 1А уже не удовлетворяет тем требованиям, которые сейчас есть с таким пассажиропотоком. Строятся соответствующие площади, и увеличение пассажиропотока, конечно, предполагается», – сказал он.

Романцов отметил, что авиакомпании планомерно наращивают пассажиропоток, чему способствует и открытие новых рейсов. Он также уточнил, что действующий терминал 1А после капитального ремонта будет использоваться для международных рейсов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету РТ поручил завершить строительство третьего терминала в 2026 году.

«Активно развивается воздушное сообщение: в Международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая ведется строительство нового терминала, рассчитанного на обслуживание 6 млн пассажиров. Данную работу нужно закончить уже в будущем году», – заявил он.

