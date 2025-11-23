Новый театр Камала в Казани стал победителем Международной премии «Золотой Трезини 2025»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый театр Камала в Казани стал победителем VIII Международной премии «Золотой Трезини 2025» в номинации «Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения». Об этом сообщается на сайте награды.

Авторы премии отметили, что театр не только выполняет свои основные функции, но и служит многофункциональным культурным центром для города.

Кроме того, победителем в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения» стал проект реконструкции здания фабричного товарищества им. Братьев Крестовниковых.

Напомним, что в данном здании в 1855 году открыли стеариново-мыловаренное производство московской компании «Братья Крестовниковы». К концу XIX века предприятие стало самым крупным производителем стеарина в стране. Во времена СССР завод национализировали, а потом в этом доме размещались институт, техникумы и военный госпиталь.

В прошлом году три общественных пространства столицы Татарстана стали лауреатами международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» – архитектурная подсветка на протоке Булак и мосту Милленниум, а также монументальная композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе.