news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 23 ноября 2025 17:30

Новый театр Камала в Казани стал победителем Международной премии «Золотой Трезини 2025»

Читайте нас в
Телеграм
Новый театр Камала в Казани стал победителем Международной премии «Золотой Трезини 2025»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый театр Камала в Казани стал победителем VIII Международной премии «Золотой Трезини 2025» в номинации «Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения». Об этом сообщается на сайте награды.

Авторы премии отметили, что театр не только выполняет свои основные функции, но и служит многофункциональным культурным центром для города.

Кроме того, победителем в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения» стал проект реконструкции здания фабричного товарищества им. Братьев Крестовниковых.

Напомним, что в данном здании в 1855 году открыли стеариново-мыловаренное производство московской компании «Братья Крестовниковы». К концу XIX века предприятие стало самым крупным производителем стеарина в стране. Во времена СССР завод национализировали, а потом в этом доме размещались институт, техникумы и военный госпиталь.

В прошлом году три общественных пространства столицы Татарстана стали лауреатами международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» – архитектурная подсветка на протоке Булак и мосту Милленниум, а также монументальная композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе.

#театра Камала #международная премия #победитель конкурса #архитектура
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани прошел «День правовой помощи детям»

В Казани прошел «День правовой помощи детям»

22 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025