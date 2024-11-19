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Три общественных пространства Казани отмечены премией «Золотой Трезини»
Три общественных пространства столицы Татарстана стали лауреатами международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Это архитектурная подсветка на протоке Булак и мосту Милленниум, а также монументальная композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе. Награждение состоялось в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В городском Комитете внешнего благоустройства пояснили, что платинового диплома в номинации «Лучший реализованный проект архитектурной подсветки» удостоился проект организации подсветки на Булаке. Здесь подсветкой украшены все мосты на протоке, бетонные стены, деревья и даже сами склоны. По задумке разработчиков, зимой свет будет эффектно отражаться от снега.
В этой же номинации золотой диплом получил проект обновления подсветки моста Миллениум. Освещение было обновлено во время капитального ремонта сооружения. Теперь оно имеется как в основании моста, так и в его верхней части.
В номинации «Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве» серебряный диплом получила композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе, созданная художником Ильнуром Сиразиевым.
На настенном панно изображены мужчина и женщина в национальных костюмах, солнце, луна и, конечно, само хасите (нагрудная перевязь). Арт-объект размещен на фасаде дома №7 по улице Татарстан и также оснащен подсветкой.
Ежегодная премия «Золотой Трезини» была учреждена в 2018 году в честь швейцарца Доменико Трезини — первого архитектора Санкт-Петербурга. В международные совет и жюри входят представители 34 стран, а возглавляет его генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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