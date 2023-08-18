Новый судостроительный колледж в Татарстане принял 120 студентов

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В Татарстане 1 сентября откроется еще одно учреждение среднего профессионального образования – Зеленодольский судостроительный колледж. На 2023-2024 учебный год предусмотрено 120 бюджетных мест, набор студентов выполнен в полном объеме. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Учебные планы по всем реализуемым в колледже специальностям разработаны и утверждены. Утверждено штатное расписание в количестве 43 человек. В настоящее время штат укомплектован, подобраны педагогические кадры. Контрольные цифры приема выполнены полностью», – рассказали в министерстве.

В колледже будут готовить специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. По информации, размещенной на сайте «Электронное образование РТ», руководителем новой организации назначен Тимур Хакимуллин.

Учебный корпус расположен в Зеленодольске по ул. Гастелло, 4. К началу учебного года в нем покрасили стены в аудиториях и коридорах, провели ремонт спортзала. Для здания приобретены водонагреватели и закуплено новое оборудование для столовой. Все работы проводятся за счет средств судостроительной корпорации «Ак Барс».

Ранее в Татарстане функционировал судостроительный техникум, он был ликвидирован в 2010 году. С предложением о создании колледжа выступило Министерство образования и науки РТ.

На сегодня в 99 профессиональных образовательных организациях Татарстана обучается более 74 тыс. студентов. 47 учреждений имеют статус ресурсных центров.