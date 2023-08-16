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Судостроительный колледж откроется в Зеленодольске 1 сентября
В Татарстане 1 сентября откроется Зеленодольский судостроительный колледж. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.
«По представлению Судостроительной корпорации „Ак Барс” и в соответствии с решением Раиса республики Рустама Минниханова будет открыто еще одно учреждение среднего профессионального образования», — рассказал глава Минобрнауки.
На данный момент в 99 профессиональных образовательных организациях Татарстана обучаются более 74 тыс. студентов. При этом 47 учреждений среднего профессионального образования имеют статус ресурсных центров.
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