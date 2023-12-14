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Новый спортивно-стрелковый комплекс построят в Альметьевске
В Альметьевске начнется строительство спортивно-стрелкового комплекса по ул.Шевченко. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Площадь обследуемого участка превышает 2,3 гектара. Он расположен рядом с супермаркетом и спортивным комплексом «Нефтяник». С юга и востока расположен заболоченный пустырь.
Напомним, что накануне этот и еще девять инвестпроектов представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Стоимость строительства комплекса, как ожидается, составит 1,17 млрд рублей.
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