Новый сезон театра Качалова откроет осенью «Гамлет» и продолжит премьера «Привидения»

Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова подвел итоги завершившегося сезона и анонсировал сегодня во время пресс-завтрака планы на следующий, 235-й сезон. Премьерами следующего сезона станут спектакль «Привидения» по одноименной пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена, «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Михаила Светлова и обновленные спектакли «Вишневый сад» по Чехову и «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева.

«”Любовь к трем апельсинам” – я должен сделать феерию для детей с родителями. Марк Твен – великий был человек. “Любовь к трем апельсинам”, где поднимается проблема добра и зла, столкновения добра и зла, будет нужна. Сейчас “Привидения” Ибсена Илья (Славутский-младший) делает с молодыми ребятами. Потом мы сделаем несколько капитальных возобновлений. Я хочу сделать “Вишневый сад”. Мы перенесем его на большую сцену и полностью состав поменяем – абсолютно всех на молодой состав», – рассказал художественный руководитель и директор театра имени Качалова Александр Славутский.

Лауреат врученной меньше недели назад в Казани «Золотой маски», заслуженный артист России и народный артист Татарстана Илья Славутский сыграет в обновленном «Вишневом саду» роль Леонида Гаева – немолодого помещика, представителя старинного обедневшего дворянского рода. Старого лакея Фирса сыграет Марат Голубев, богатого купца, сына крепостного Ермолая Лопахина – Павел Лазарев, горничную имения Дуняшу – Кристина Андреева.

«Очень смешно будет. Так, как мы тогда не делали (в предыдущей постановке)», – отметил Славутский-старший.

Режиссером премьеры «Привидения» стал Славутский-младший.

«Это очень хорошая пьеса. Пьеса Ибсена замечательно написана. Ибсен – родоначальник новой драмы конца XIX – начала XX века. И самая лучшая драматургия в России – Горький, Чехов – это все взялось из Ибсена. Я пришел в восторг от того, как это написано. Жуткая драма написана, жутко печальная, но не пугайтесь – спектакль не будет столь мрачным и печальным, у нас пьеса будет светлее и даже радостнее, чем исходный материал. Тем не менее грустная и лиричная история», – рассказал Илья Славутский.

В премьере «Привидения» будет использована декорация из спектакля «Королева красоты» – дом, созданный театральным художником Александром Патраковым, скончавшимся минувшей осенью. Для новой постановки он будет видоизменен.

«Он очень точно совпадает по ощущению с пьесой Ибсена. Это тоже холодная страна, море, аскетичный домик. И это будет на большой сцене, и еще лучше, чем на малой», – пояснил Илья Славутский.

Спектакль ставится на молодых актеров, выпускников ГИТИСа Анну Макарову и Алексея Кручинина, которых порекомендовал Казани театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Спектакль уже репетируют на сцене, к нему готовы костюмы, которые придумал и отрисовал режиссер постановки Илья Славутский.

Славутский-старший также упомянул, что давно хочет поставить пьесу Льва Толстого «Власть тьмы» – «тем более что сейчас есть кому играть». Также театр «попробует восстановить» спектакль «Визит дамы». Илья Славутский, в свою очередь, сказал, что, возможно, предложит поставить пьесу Салтыкова-Щедрина «Тени».

«Очень хорошая пьеса. Смешная и грустная. И очень несвойственная Салтыкову-Щедрину. Неожиданно, что это его пьеса», – выделил Славутский-младший.

Кроме того, в 235-м сезоне снова состоится Качаловский фестиваль, во время которого в Казани на сцене театра имени Качалова свои спектакли представят труппы Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.