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Политика
7 декабря 2021  12:10

Новые санкции США и Европы против России могут коснуться обмена рубля

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США и их союзники в ЕС рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения могут коснуться конвертирования рубля в случае «вторжения России на Украину». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, — один из возможных вариантов, которые Президент [США] Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с [российским коллегой] Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Отмечается, что отключение от системы SWIFT было бы более жестокой мерой и нанесло бы сильнейший удар по гражданам России, поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт.

Также обсуждается запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке.

Напомним, 7 декабря в 18.00 состоятся переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по защищенной видеосвязи.

#Владимир Путин #джо байден #Россия #США #санкции
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