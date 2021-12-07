Новые санкции США и Европы против России могут коснуться обмена рубля

США и их союзники в ЕС рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения могут коснуться конвертирования рубля в случае «вторжения России на Украину». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, — один из возможных вариантов, которые Президент [США] Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с [российским коллегой] Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Отмечается, что отключение от системы SWIFT было бы более жестокой мерой и нанесло бы сильнейший удар по гражданам России, поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт.

Также обсуждается запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке.

Напомним, 7 декабря в 18.00 состоятся переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по защищенной видеосвязи.