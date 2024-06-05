Новый руководитель Мамадыша принял участие в погрузке шефской помощи на СВО

Сегодня исполняющий обязанности руководителя исполкома Мамадышского района Вадим Никитин приехал в гуманитарный центр города, откуда в ближайшее время отправятся более 5 тонн груза для участников спецоперации, пациентов госпиталей, воспитанников детских домов, обычных гражданских лиц.

Волонтеры использовали встречу как возможность обратиться со своими идеями, а сам руководитель приехал не только ради диалога с активистами — на этапе погрузки он присоединился к студентам Политехнического колледжа.

Вадим Никитин поговорил также с волонтером Юрисом Шакуровым, который отправляет в зону спецоперации 16-ю баню.

Активистка Гульчачак Нургалиева попросила муниципалитет о содействии в организации волонтерской деятельности среди школьников в летний период. Гульчачак работает библиотекарем в школе №1. Она занимается плетением маскировочных сетей, изготовлением «чудо-мазей», браслетов выживания и многих других вещей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону