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Новый руководитель Мамадыша принял участие в погрузке шефской помощи на СВО
Сегодня исполняющий обязанности руководителя исполкома Мамадышского района Вадим Никитин приехал в гуманитарный центр города, откуда в ближайшее время отправятся более 5 тонн груза для участников спецоперации, пациентов госпиталей, воспитанников детских домов, обычных гражданских лиц.
Волонтеры использовали встречу как возможность обратиться со своими идеями, а сам руководитель приехал не только ради диалога с активистами — на этапе погрузки он присоединился к студентам Политехнического колледжа.
Вадим Никитин поговорил также с волонтером Юрисом Шакуровым, который отправляет в зону спецоперации 16-ю баню.
Активистка Гульчачак Нургалиева попросила муниципалитет о содействии в организации волонтерской деятельности среди школьников в летний период. Гульчачак работает библиотекарем в школе №1. Она занимается плетением маскировочных сетей, изготовлением «чудо-мазей», браслетов выживания и многих других вещей.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Мамадышского района.
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