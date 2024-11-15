Новый руководитель Альметьевска: «Понимаю всю ответственность, которая возложена»

Фото: rais.tatarstan.ru

Исполняющая обязанности исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова обратилась к участникам 46-й внеочередной сессии районного Совета. Она поблагодарила всех присутствующих за принятие и одобрение ее кандидатуры на пост руководителя района.

«Уважаемые участники Совета, сегодня действительно волнительный для меня день. Новая веха в моей судьбе, новый этап. Так уж получилось, что он совпал по времени с датой рождения. Понимаю, что предстоят серьезные задачи. Понимаю всю ответственность, которая возложена. Понимаю, что есть надежный состав, и понимаю, что вместе нам надо будет идти, решать задачи, которые есть, и достигать цели», — обратилась Гюзель Хабутдинова к участникам заседания.

Также она заявила, что уже с сегодняшнего дня начнется совместная работа.

«Все свои усилия, знания, опыт приложу во благо жителей нашего города, района, Республики Татарстан и Российской Федерации», — заключила новый руководитель Альметьевского района.

Внеочередная сессия, на которой состоялось назначение, прошла с участием руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова. По поручению Раиса республики Рустама Минниханова он представил участникам заседания кандидатуру Гюзель Хабутдиновой.

Хабутдинова сменила Тимура Нагуманова, который возглавлял город и район с 2019 года. Сегодня на внеочередной сессии районного Совета он сложил свои полномочия, депутаты проголосовали за его отставку.