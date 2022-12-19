Новый рекорд: товарооборот России и Беларуси в 2022 году вырос на 10%

Товарооборот России и Беларуси за 10 месяцев этого года вырос на 10%. Об этом на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил Президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Наш товарооборот — я хочу это подчеркнуть — еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 млрд долларов. Это очень хороший и значимый показатель. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года, и это тоже очень хорошо», — сказал глава государства.

Он предположил, что в 2022-м показатель достигнет планки в 40 млрд долларов торгового оборота.

«Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд», — отметил Путин.

Президент РФ находится с рабочим визитом в Минске.