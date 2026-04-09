Новый регулярный речной маршрут Казань – Набережные Челны откроется 1 мая

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новый речной маршрут Казань – Набережные Челны откроется в эту навигацию в Татарстане. На нем будут задействованы два скоростных судна «Метеор 2020». Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«У нас есть основные направления – Болгар и Свияжск, но в этом году для нас произойдет достаточно серьезное событие. Мы на регулярной основе выходим в навигацию с нашими новыми скоростными судами второго поколения на маршрут Казань – Набережные Челны. Это действительно событие, потому что на регулярной основе рейс был только при Советском Союзе», – заявил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам Лизалина, следуя по маршруту, теплоход будет заходить в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу.

Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 1 мая по 30 августа. Но до Чистополя теплоход продолжит ходить до 11 октября.

Из Казани «Метеор» отправится в 9 часов и будет в Набережных Челнах в 14.50. В обратном направлении он будет отправляться также в 9 часов утра.