Новый пункт вакцинации от Covid-19 открылся в Бавлах

Сегодня, 26 мая, в Бавлинской Центральной районной больнице открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Пункт в кабинете № 306 будет работать в течение двух часов – с 17.00 до 19.00 – в будние дни. Для вакцинации бавлинцам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Пункт открыт специально для горожан, которые хотят привиться после работы.

Главный врач медучреждения Глеб Алексеев сообщил, что уже более 3 140 бавлинцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Вторую фазу вакцины получили 2 124 бавлинца. Из общего количества вакцинированных 1 298 человек — это жители сел, а 1842 — горожане.

«Большая часть жителей, сделавших прививку, — пенсионеры», — отметил Алексеев.

Среди сельских поселений «лидерами» по вакцинации являются Крым-Сарайское, Поповское, Новозареченское, где привито от 40% и более жителей.

По информации «Бавлы-информ», за этот год в районе заболели новой коронавирусной инфекцией 86 человек. За весь период пандемии 105 бавлинцам поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция».

По словам специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по Татарстану в Бавлинском районе Айгуль Сабитовой, рост числа инфицированных отмечен в 2021 году — 89 заболевших выявлено с 1 января по 25 мая. От Covid-19 скончались за весь период пандемии 12 бавлинцев.

Сейчас в районе на учете состоят пять заболевших бавлинцев, трое из которых госпитализированы, под наблюдением находятся двое контактных жителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вакцинацию в Татарстане прошли 335 736 человек, из которых 242 451 получил вторую прививку.