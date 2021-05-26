Еще 29 татарстанцев заразились Covid-19

За последние сутки в Татарстане обнаружено 29 случаев коронавируса. Один человек заразился за пределами республики, 28 — контактным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«20 человек госпитализированы, девять получают лечение на дому», — рассказали в республиканском ведомстве.

14 из 29 заболевших живут в Казани, пять — в Челнах, три — в Бавлинском районе. Два случая коронавируса выявлено в Лениногорском районе, по одному — в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском и Сабинском.

За время пандемии Covid-19 был зарегистрирован у 21 327 татарстанцев. 18 264 человека уже выздоровели, в том числе 55 — за прошедшие сутки.

Вакцинацию в Татарстане прошли 335 736 человек, из которых 242 451 получил вторую прививку.