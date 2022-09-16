Новый прямой авиарейс из Казани в Тегеран откроется 2 ноября

Из Казани 2 ноября откроется новый прямой авиарейс в Тегеран. Полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани самолет вылетит в 1.05 и приземлится в Тегеране в 5.10. В обратном направлении лайнер отправится в 6.35 и прибудет в столицу Татарстана в 9.45. «Указано местное время для каждого из аэропортов. Длительность полета составит 3 часа 35 минут», — говорится в сообщении.

Трансферные перелеты в Тегеран сейчас выполняются из Санкт-Петербурга с пересадкой в Казани.

В осенне-зимнем расписании авиакомпании Nordwind также появятся еще три новых направления из столицы Татарстана. В частности, самолеты будут летать с 30 октября по четвергам и воскресеньям в Иркутск, с 1 ноября по вторникам и субботам — в Новокузнецк, с 5 ноября по субботам — в Бишкек.

Кроме того, в сентябре откроются авиарейсы в Сербию, о чем сообщал «Татар-информ».