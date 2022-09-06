Из Казани запускаются авиарейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран

Из Казани в ближайшее время запустят три авиарейса в зарубежные страны. Так, уже с 19 сентября дважды в неделю начнут выполняться полеты в Сербию, сообщил генеральный директор аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Сергей Романцов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В зимнем сезоне 2022 – 2023 годов будут выполняться новые рейсы. В частности, в Белград два раза в неделю, а также в Тель-Авив, Тегеран, Иркутск, Новокузнецк», – рассказал спикер.

Известно, когда будет запущен авиарейс в Белград, по Тель-Авиву дата запуска сейчас прорабатывается. «Пока вопрос решается с точки зрения оформления документации, связанной с авиационно-транспортной безопасностью», – пояснил Романцов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заместитель гендиректора авиакомпании Nordwind Антон Маттис добавил, что рейс в Тегеран планируется открыть в ноябре. Самолет из Казани будет летать один раз в неделю. «На сегодня выполняем три рейса в неделю по маршруту Москва – Тегеран. И на каждом из них есть устойчивый пассажиропоток из Татарстана. Мы дополняем московские рейсы пока одной частотой из Казани. То есть будет один прямой рейс и три через Москву. Тегеран используется как хаб – есть достаточно большой сегмент пассажиров, которые летят дальше», – отметил он.

Антон Маттис Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, татарстанская авиакомпания 17 сентября откроет рейсы из Казани в Грозный. По этому же направлению с 4 октября полеты запустит и другая российская авиакомпания, о чем сообщал «Татар-информ».