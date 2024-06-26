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Новый пристрой к казанскому ТЦ «Республика» будет с парковкой на крыше
Новый одноэтажный пристрой к торговому центру «Республика», который планируют построить в Казани, будет оборудован парковкой на кровле. Об этом говорится в документации, опубликованной Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.
В проекте отмечается, что расширить число парковочных мест удастся за счет того, что уровень кровли пристроя будет выполнен на той же высотной отметке, что и проезд парковки со стороны Щербаковского переулка при торговом центре. Крыша при этом будет устроена с конструктивными особенностями, которые позволят выдерживать постоянные нагрузки от автотранспорта. Она будет плоской с внутренним водостоком.
На первом этаже пристроя расположатся коммерческие помещения — заведения общепита — и вспомогательные помещения. Выход из существующего здания ТЦ будет сохранен. Также, согласно проекту, предусмотрены окна и двери в системе витражей, навесные фасады.
Кроме того, между двухэтажным зданием по ул.Петербургской, 21 и проектируемым объектом будет проведено благоустройство переулка — здесь появятся зеленые насаждения в кадках и уличная лестница, которая обеспечит доступ к пешеходно-транспортному проезду.
Участок строительства объекта расположен в границах культурного слоя исторического центра Казани XI-XVIII веков. Также по соседству расположен исторический ценный градоформирующий объект — жилой дом XIX века (ул.Петербургская, д.21). Еще один ОКН, располагавшийся в зоне строительства — Дом, в котором жил революционер Виктор Тихомирнов, считается утраченным.
Проанализировав запланированные строительные работы, эксперты пришли к выводу, что «указанная <...> научно-проектная документация может быть рекомендована к согласованию в порядке, установленном действующим законодательством».
Предусмотрено четыре периода производства работ: подготовительный, вынос сетей водоснабжения и теплоснабжения, возведение подземной части здания, а также строительство надземной части, в том числе отделочные и кровельные работы.
Напомним, что информация о будущем присторе к торговому центру появилась в декабре 2023 года.
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