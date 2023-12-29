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В центре Казани построят пристрой к ТЦ «Республика»
На ул.Петербургской в Казани появится пристрой к торговому центру «Республика». Участок расположен в квартале, органиченном ул.Пушкина, Щербаковским переулком, ул.Айдинова и ул.Петербургской. Акт проверки опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Площадь участка составляет 1268 кв. метров. Он свободен от застройки, за исключением подземной ДНС. На северо-востоке и северо-западе участок граничит с асфальтированной пешеходной дорожкой и плиточным пешеходным тротуаром. На северной части землеотвода расположена наземная автомобильная парковка.
Пристрой будет одноэтажным, общая площадь здания составит 507,94 кв. метра, а площадь застройки — 563,95 кв. метра. В подземной части расположится техподполье на глубине 2,2 метра.
Согласно рабочей документации запланирована перекладка сетей водоснабжения, теплосетей, которые попадают в зону строительства.
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