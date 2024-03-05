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Новый Президент Венгрии ратифицировал соглашение о присоединении Швеции к НАТО
Новый Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал соглашение о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу. Об этом передает ТАСС.
Как отметили в офисе главы государства, соглашение было одобрено парламентом 26 февраля – в этот же день Тамаш Шуйока был избран на пост президента. Венгрия оставалась последней страной в альянсе, которая не подписала протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Стокгольм и Хельсинки подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года. Финляндия стала членом организации 4 апреля 2023 года. Bloomberg сообщало, что церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО, запланированная на 1 марта, отложена из-за того, что новый лидер Венгрии должен подписать ратификацию соглашения о вступлении страны в альянс.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия развернет дополнительные вооружения из-за расширения НАТО.
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