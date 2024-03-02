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Лавров заявил, что Россия развернет дополнительные вооружения из-за расширения НАТО
Россия развернет дополнительные вооружения при присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума. Об этом передает ТАСС.
Министр констатировал, что «долгие десятилетия добрососедства пошли прахом» — Швеция заключила соглашение с Соединенными Штатами, по которому американские Вооруженные силы имеют право делать, что хотят на шведской территории, посещать любой объект и создавать любые свои объекты.
«Вывод, который мы будем делать для нашей безопасности, заключается в том, что у нас уже принято организационное решение, — сказал Лавром, — создан Московский военный округ, Ленинградский военный округ, там будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем угрозам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции».
Стокгольм и Хельсинки подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Финляндия вступила в альянс 4 апреля 2023 года. В начале недели Венгрия ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО, таким образом став последней страной в организации, одобрившей заявку Стокгольма.
Дипломатические источники сообщали, что церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО ожидается 1 марта, но потом агентство Bloomberg писало, она может быть отложена до следующей недели.
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