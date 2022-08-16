Новый президент РПЛ Алаев раскритиковал УЕФА за развитие футбола в Крыму

Новоиспеченный президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за отсутствие развития футбола в Крыму. По словам функционера, за восемь лет УЕФА не сделал ничего для того, чтобы развить футбол на полуострове.

«На протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола в Крыму — это особая зона. Сейчас надо констатировать, что ФИФА и УЕФА ничего не сделали. Мы вели этот диалог, мы были близки к определённым решениям, интеграции детского футбола. 24 февраля диалог закончился, недавно он с УЕФА и ФИФА возобновился.

Главная задача на ближайшее время — интеграция и развитие детско-юношеского футбола в Крыму, обучение тренеров, реализация проектов. ФИФА и УЕФА услышали эту позицию. Но нам важно не сжигать мосты, диалог надо сохранять, футбол должен развиваться. А прекращение диалога с ФИФА и УЕФА будет означать большие изменения для РФС, игроков и всех клубов. Так что путь диалога выбран», – цитирует Алаева «Чемпионат».

Напомним, сегодня Алаев официально стал новым президентом РПЛ. На этом посту он сменил Ашота Хачатурянца, который ушёл по собственному желанию с поста руководителя этим летом. Сам же Алаев ранее занимал должность президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).