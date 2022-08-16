Экс-глава ФНЛ Александр Алаев избран новым президентом РПЛ

Новым президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Его контракт с РПЛ подписан на пять лет. «РПЛ поздравляет Александра Александровича с избранием и желает успехов в работе!» — говорится в сообщении РФС.

Напомним, последним президентом РПЛ являлся Ашот Хачатурянц, который ушёл по собственному желанию с поста руководителя этим летом. Сам же Алаев ранее занимал должность президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Отмечается, что кандидатура на пост президента РПЛ была направлена в избирательный комитет РФС.