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Новый президент РБА в Казани высказал мнение о кризисе бумажного чтения
Новый Президент Российской библиотечной ассоциации (РБА), генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда сегодня на закрытии Всероссийского библиотечного конгресса в Казани высказал свое мнение о будущем бумажной книги.
«Мы где-то, в каких-то источниках слышали, что существует кризис бумажных книг, кризис бумажного чтения. Мы в этом не участвуем, и не будем участвовать. Мы уверены, что будет найден определенный баланс между книгой электронной и книгой бумажной. И в этом нет никакого ужаса, это не священная война между бумагой и электронной книгой. Главное, чтобы люди читали и были замечательные книги. Уверен, что бумажная книга - это надолго», - сообщил он в беседе с журналистами.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что президентом Российской библиотечной ассоциации (РБА) на новый трехлетний период на конгрессе в Казани избран генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда.
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