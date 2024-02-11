Стубб лидирует во втором туре выборов Президента Финляндии

Кандидат от Национальной коалиционной партии Финляндии Александр Стубб лидирует во втором туре выборов Президента страны. Об этом со ссылкой на финский Минюст сообщает РИА Новости.

По предварительным итогам, после подсчета 90% голосов Стубб набрал 51,9%, а занимающий второе место экс-глава МИД Финляндии, депутат Пекка Хаависто — 48,1%.

Александр Стубб — экс глава МИД Финляндии (2008-2011), Премьер-министр (2011-2015) – несколько лет назад объявил, что уходит из политики и больше не планирует возвращаться в нее. Участие в президентской кампании он аргументировал тем, что изменил свое решение после начала российской специальной военной операции. Является сторонником жесткого курса относительно России – в случае победы он планирует не возобновлять отношения с Москвой до завершения конфликта на Украине.