Новый Премьер-министр Японии планирует назначить парламентские выборы на 31 октября

Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида, 4 октября избранный на должность нового Премьер-министра страны, объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначить выборы в парламент на 31 октября, передает РИА Новости.

«Срок полномочий нижней палаты истекает 21 октября. Я намерен выступить с программной речью и после парламентских прений распустить нижнюю палату 14 октября. Назначить начало предвыборной кампании на 19 октября, а голосование – на 31 октября», – сказал Кисида во время своей первой пресс-конференции на посту премьер-министра.

Он отметил, что выборы в японский парламент нужно провести в максимально короткий срок в связи с тем, что сейчас в стране сократилось число заражений коронавирусом, но эпидемиологическая ситуация может снова измениться в любой момент.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Президент РФ Владимир Путин направил новоизбранному Премьер-министру Японии поздравительную телеграмму.