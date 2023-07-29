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Общество 29 июля 2023 11:14

В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 84%

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В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 84%
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов выполнены на 84%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Полностью завершены 219 объектов, в работе у нас остаются 507 многоквартирных домов. По ним выполнение также более 80%. Рисков никаких не видим. Крайний дом, который у нас был в Елабуге, законтрактован. Работы полностью все развернуты», – рассказал докладчик.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

#капремонт многоквартирных домов #совещание в доме правительства рт
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