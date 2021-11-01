Новый памятник откроют в Верхнеуслонском районе на средства самообложения

В День народного единства в селе Канаш Верхнеуслонского района Татарстана планируют открыть новый памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пишет «Волжская новь».

Новый памятник был построен в этом году на средства самообложения граждан. На его территории работники культуры и сельского поселения организовали субботник.

«Вырубили и убрали старые кустарники, очистили место, где раньше располагалось метеооборудование старой школы. Возле памятника подготовили почву и посеяли газонную траву. Вокруг стало чище и светлее. Полным ходом идет подготовка к открытию памятника, которое состоится в День народного единства», – рассказала заведующая Канашским сельским клубом Баймяшкина.

Ранее «Татар-информ» писал, что за счет средств самообложения завершается благоустройство парка в Нурлатском районе.