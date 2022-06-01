Новый пакет военной помощи Украине обойдется США в 700 млн долларов

Стоимость нового пакета военной поддержки США для Украины, включающий в себя реактивные системы залпового огня, вертолеты, автомобили и противотанковую технику оценили в 700 млн долларов. Проект решения будет представлен 1 июня, сообщил источник из Белого дома.

«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей», – рассказал чиновник.

При этом, Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается принимать прямое участие в украинском конфликте до тех пор, пока Россия не атакует их или союзников из НАТО.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией... Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», – приводятся слова американского лидера в статье New York Times.

Байден отдельно подчеркнул, что США не поощряют украинских ударов по территориям, выходящим за ее пределы.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России и оказывать поддержку Украине после того как Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.