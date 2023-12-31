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Новый НПЗ и свое производство станков: Минпромторг РТ обозначил план на следующие годы
В планах на ближайшие годы в Татарстане — собственное производство станков и создание нового нефтеперерабатывающего завода или модернизация существующего. Об этом на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.
Мероприятие провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.
По словам министра, к 2025 году Татарстан планирует увеличить локализацию производства станков до 70%. Работа проводится по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, в плане — 90% локализации.
«Ведется сборка первой партии фрезерных обрабатывающих центров, текущий уровень локализации составляет 30%», — напомнил Коробченко.
По его данным, объем нефтепереработки в республике вырос на 1 млн тонн. «Нам нужен новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 5 млн тонн в год или модернизация действующего», — подытожил глава Минпромторга РТ.
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