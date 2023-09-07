Минниханов поручил повысить локализацию производства станков в Татарстане с 30% до 90%

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил довести локализацию производства станков до 90%. Пока она составляет 30%. Об этом сообщил руководитель ассоциации станкостроения «Татпромстан» Ильдар Нуриев на пресс-конференции, которая прошла на площадке форума «РОСТКИ».

«Проблема локализации стоит остро, и у Татарстана сейчас огромная задача – локализовать все, что можно. Раис Татарстана дал нам поручение – дойти до 90%. Сейчас в республике работает 21 компания для локализации, и мы надеемся, что за эти годы придем к этим цифрам. На сегодняшний день мы преодолели точку в 30% локализации и будем развиваться дальше», – заявил спикер.

Нуриев рассказал, что недавно в Сколково ассоциация провела «мозговой штурм», на который пригласили производителей России и ближнего зарубежья. По его результатам выяснилось, что «75% нынешних проблем связаны с локализацией ключевых компонентов». «То есть собрать станок, автомобиль, самолет в нашей стране можно – традиции инженерной школы есть, хоть и не в том виде, в котором мы хотели бы», – отметил спикер.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Марат Ахматов добавил, что большинство оборудования и станков, которые используются на территории России, завозится из Китая. «С некоторыми предприятиями ведутся кооперационные проекты, некоторые установки закупаются, а что-то так или иначе копируется, и в этом нет ничего плохого. Единственное, к чему мы должны стремиться, – это четко понимать роли нашей страны и наших партнеров из Китая», – подчеркнул он.

На форуме «РОСТКИ» работает международная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка». Участие в ней принимают 61 предприятие из 12 регионов России, а также 10 предприятий из Беларуси. Всего представлены 54 экспозиции.

Замдиректора управляющей организации ОАО «Институт Белоргстанкинпром» Роландо Перес сообщил, что компании из Белоруссии представляют всю линейку станкостроения, начиная от простых станков, заканчивая финишным оборудованием – шиповальными, токарными, зубообрабатывающими и шлифовальными станками. «Мы видим повышенный спрос на наше производство», – заметил он.

Российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Татарстане 7 и 8 сентября. Местом его проведения выбран международный выставочный центр Kazan Expo. Участниками мероприятия станут более 3,7 тыс. делегатов из 55 регионов России и 20 стран. Свыше 500 участников — представители Китая.

Во время форума состоится около 50 сессий по различным направлениям, включая IT, машиностроение, нефтехимию, транспорт, туризм, культуру, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции.