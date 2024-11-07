Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» обсудят в Казани

Фото: tatarstan.er.ru

Завтра, 8 ноября, в 15 часов в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане состоится онлайн-вебинар, посвященный ключевым вопросам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В качестве спикеров выступят депутат Государственной Думы ФС РФ Илья Вольфсон и заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Анастасия Исаева.

Ильи Вольфсон заметил, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» призван создать комфортные условия для российских граждан. «Обсуждение его ключевых аспектов поможет выработать эффективные решения для развития регионов», — убежден парламентарий.

Участники онлайн-вебинара рассмотрят темы жилищного строительства, модернизации коммунальных систем, улучшения транспортной доступности и повышения безопасности на дорогах. Особое внимание они уделят развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах и созданию устойчивых условий для комфортной жизни.

«Вебинар предоставит возможность обсудить важные вопросы, связанные с улучшением качества жизни через модернизацию инфраструктуры. Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к обсуждению», — подчеркнула Анастасия Исаева.

Жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, который будет доступен на странице Штаба общественной поддержки «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» включает такие проекты, как «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новой ритм строительства» и другие. Председателем профильной комиссии Государственного совета РФ является Раис Татарстана Рустам Минниханов.