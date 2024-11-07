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Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» обсудят в Казани
Завтра, 8 ноября, в 15 часов в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане состоится онлайн-вебинар, посвященный ключевым вопросам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
В качестве спикеров выступят депутат Государственной Думы ФС РФ Илья Вольфсон и заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Анастасия Исаева.
Ильи Вольфсон заметил, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» призван создать комфортные условия для российских граждан. «Обсуждение его ключевых аспектов поможет выработать эффективные решения для развития регионов», — убежден парламентарий.
Участники онлайн-вебинара рассмотрят темы жилищного строительства, модернизации коммунальных систем, улучшения транспортной доступности и повышения безопасности на дорогах. Особое внимание они уделят развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах и созданию устойчивых условий для комфортной жизни.
«Вебинар предоставит возможность обсудить важные вопросы, связанные с улучшением качества жизни через модернизацию инфраструктуры. Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к обсуждению», — подчеркнула Анастасия Исаева.
Жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, который будет доступен на странице Штаба общественной поддержки «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте».
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» включает такие проекты, как «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новой ритм строительства» и другие. Председателем профильной комиссии Государственного совета РФ является Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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