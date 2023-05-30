Новый мурал появится в исторической части Казани

В Казани, на улице Каюма Насыри, может появиться новый мурал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного художника татарстанской столицы Жанну Белицкую.

«Планируется создание мурала или декоративно-художественной работы в стиле граффито на ул. Каюма Насыри в рамках проекта „Туристический код развития Старо-Татарской слободы“», — рассказала специалист.

Она отметила, что деятельность по созданию подобных объектов уличного искусства регулируется Дирекцией парков и скверов города в стихийно сложившихся местах, например на улице Михаила Миля или в пространстве под Миллениумом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улице Вишневского появился новый мурал, посвященный Казанскому марафону.