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Посвященный Казанскому марафону мурал появился на улице Вишневского
В столице Татарстана на улице Вишневского появился новый мурал, посвященный Казанскому марафону. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
«Восемь ночей художники студии „Братья Сергеевы“ создавали рисунок площадью 300 кв. метров», — отмечается в сообщении.
Граффитисты потратили 50 литров фасадной краски, 20 баллончиков и 60 литров грунтовки. Мурал изображает троих бегунов, устремленных к своей цели.
Казанский марафон пройдет в столице Татарстана с 26 по 28 мая. Власти города опубликовали схему масштабного перекрытия дорог из-за предстоящего спортивного мероприятия, о чем сообщал «Татар-информ».
Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
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