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Ру Тат
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Общество
13 января 2023  16:07
Арсений Каримов

Новый министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков завел личный телеграм-канал

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Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков завел личный телеграм-канал. Он обещает деться в нем проектами и инициативами для молодых людей в Татарстане.

«Предлагаю налаживать нашу связь в социальных сетях. Буду рассказывать здесь о наших инициативах, проектах и возможностях, которыми вы – наша молодежь Татарстана – сможете воспользоваться. Мы всегда открыты и рады конструктивному диалогу и контакту с вами», – написал в приветственном посте министр.

Напомним, Ринат Садыков был назначен министром по делам молодежи РТ 11 января, соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов. Он сменил на посту Тимура Сулейманова, который стал помощником руководителя Татарстана и возглавил республиканское отделение «Движения первых».

#ринат садыков #минмолодежи рт
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