«Пример, как работают социальные лифты»: что известно о новом шефе Минмолодежи Татарстана

Новым министром по делам молодежи Татарстана стал Ринат Садыков, который ранее занимал пост первого замруководителя ведомства. Под его кураторством находились такие вопросы, как детский отдых, жилищные программы и инфраструктура. Как оценивают его назначение сообщество и каким был путь Садыкова до министерского кресла – в материале «Татар-информа».

Нового министра коллективу Минмолодежи Татарстана представил Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Фото: minmol.tatarstan.ru

«Правильно, когда есть движение внутри коллектива и не меняются направления работы»

Нового министра коллективу Минмолодежи Татарстана представил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. «С 11 января 2023 года на должность министра по делам молодежи назначен Ринат Садыков. Человек не посторонний. Я считаю, это правильно, когда есть движение внутри коллектива и не меняются направления работы. Важно, чтобы в этом деле был определенный консерватизм, но при этом появлялись и новые направления», – отметил Песошин.

Он подчеркнул, что Садыков внес огромный вклад в реализацию программы капитального ремонта, закон о молодежной политике в Татарстане, в программу поддержки молодых семей, успешно курировал организацию летней оздоровительной программы для детей, а также работал со студотрядами.

Что известно о новом министре? Ринат Садыков родился в Казани в 1986 году. После школы он поступил в Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет на факультет физики и информатики. В эти годы он вступил в организацию студенческих трудовых отрядов и по окончании вуза возглавил казанское объединение. Тогда же он начал свой путь и в качестве специалиста по работе с молодежью в Казанском молодежном центре имени Гайдара.

Уже через год Садыков встал во главе уже республиканского движения студенческих трудовых отрядов. Этот пост он занимал до 2018 года, когда появилось Министерство по делам молодежи РТ, куда его позвали заместителем министра. Тогда возглавлял ведомство Дамир Фаттахов, который ныне работает в Росмолодежи.

До 2018 года Садыков был во главе республиканского движения студенческих трудовых отрядов Фото: president.tatarstan.ru

Под кураторство Садыкова попали вопросы, связанные с организацией летней детской оздоровительной кампании, ведение студенческих трудовых отрядов, молодежные жилищные программы, а также вопросы инфраструктуры.

После перехода Дамира Фаттахова в федеральную структуру в 2021 году главой Минмолодежи Татарстана стал его первый заместитель Тимур Сулейманов. В свою очередь Садыкова повысили до должности первого замруководителя ведомства. А на днях Сулейманов был назначен помощником Президента Татарстана и главой республиканского отделения «Движения первых». Тем самым Садыкову был открыт путь к министерскому креслу.

«До сегодняшнего дня командой молодежной политики было сделано многое, чтобы молодежь Татарстана активно развивалась, реализовывала свои проекты, обучалась, трудилась и местом для комфортного проживания выбирала родную республику. Руководством республики уделяется большое внимание работе с молодежью, что позволит нам эффективно продолжать двигаться вперед, выстраивать диалог с молодежью», – прокомментировал свое назначение сам Ринат Садыков.

Дамир Фаттахов: «Преемственность как один из ключевых принципов и залог эффективной работы в Татарстане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для эффективной работы с молодежью важен личный опыт»

Молодежная политика – специфичная сфера, потому что она сформирована по возрастному принципу, а не по отраслевому. Здесь очень важен личный опыт, которого у Рината Садыков в достатке. Таким мнением поделился с корреспондентом «Татар-информа» замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.

«Важно, что министром вновь назначен человек, который досконально знает все направления работы ведомства, работает в отрасли больше 15 лет. Долгое время руководил СТО в Татарстане, потом был заместителем и первым заместителем министра. Преемственность как один из ключевых принципов и залог эффективной работы в Татарстане», – подчеркнул Фаттахов.

Он особо выделил работу Садыкова внутри министерства. Под его ответственностью были одни из крупнейших и важнейших проектов министерства. При этом Фаттахов охарактеризовал нового министра как внимательного к деталям, ответственного и умеющего слушать и слышать руководителя.

Тимур Сулейманов: «У него есть все необходимые качества — и личностные, и профессиональные. Этот опыт и наработанные качества, уверен, помогут успешно справляться с поставленными задачами» Фото: minmol.tatarstan.ru

«Ринату Садыкову предстоит уделить особое внимание аудитории, недостаточно охваченной молодежной политикой»

Положительно высказался о назначении Садыкова и экс-министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Рината Садыкова я знаю давно, еще со времен работы в студенческих отрядах. Знаю как профессионала, надежного, ответственного и трудолюбивого. Вместе работали заместителями министра по делам молодежи Татарстана. У него есть все необходимые качества – и личностные, и профессиональные. Этот опыт и наработанные качества, уверен, помогут успешно справляться с поставленными задачами. В первую очередь ему сейчас предстоит определиться с командой, заместителями. Особое внимание уделить той аудитории, которая еще недостаточно охвачена молодежной политикой», – поделился Сулейманов.

Он подчеркнул, что возглавляемое им движение и Минмолодежи РТ будут дополнять и усиливать друг друга.

Нина Шимина отметила особую важность того, что Минмолодежи возглавил человек из ведомства, так как молодым людям важно, чтобы разговор с властью происходил через того, кого они знают Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ринату Садыкову прочили большое будущее в молодежной политике еще 15 лет назад»

«Ринат Садыков – яркий пример того, как работают социальные лифты в Татарстане. Он полностью создал себя сам, начав свой путь с казанских студенческих отрядов в 2009 году. Но уже тогда говорили, что он один из ярчайших людей в молодежной политике, ему прочили большое будущее», – такое мнение выразила корреспонденту «Татар-информа» председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина.

«Я знаю Рината Садыкова с 2009 года, когда он возглавлял студенческие трудовые отряды. Уже тогда говорили, что у него большое будущее в молодежной политике, и прочили ему пост министра. Спустя 14 лет мы видим, что те мысли получили воплощение. Это живой пример того, как работают социальные лифты в Татарстане. Он сделал себя сам, это вызывает уважение. При этом Садыков очень системный. Не будет меняться работа ведомства, но усиляться по уже заложенным направлениям», – поделилась Шимина.

По ее словам, Садыков – это тот человек, который мгновенно реагирует на запросы и дает четкие указания к действию.

«Каждый раз Ринат Садыков сидит на защитах лагерных программ, он задает больше всех вопросов, затем устраивает мотивационную встречу перед началом сезона, а в конце сезона отмечает, что было не так, на что нужно обратить внимание, в каких направлениях больше работать», – сказала собеседница агентства.

Шимина отметила особую важность того, что Минмолодежи возглавил человек из ведомства, так как молодым людям важно, чтобы разговор с властью происходил через того, кого они знают. А Ринат Садыков давно находится в молодежной среде и лично знаком со многими лидерами молодежных сообществ и объединений.

«Я уже вижу, как в чатах общественных и молодежных организациях пишут: “Ура, Рината назначили!” Люди могли бы просто промолчать, но они действительно рады», – заключила председатель Молпарламента РТ.