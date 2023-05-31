Новый крупный курорт рядом с Лаишево заработает в I квартале 2027 года

Строительные работы на территории нового курорта в городе Лаишево планируют завершить в 2027 году. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

«Активные строительные работы будут проходить с 2024 по 2026 год. Но хочу заверить, что это не заденет жителей города. Мы находимся немного в стороне и не будем мешать отдыху на всеми любимых пляжах. Я надеюсь, что весь курорт заживет в комплексе в I квартале 2027 года», — поделился планами собеседник агентства.

Большую часть времени займет строительство яхтенной марины, потому что это сложный объект, особенно в условиях его размещения на Куйбышевском водохранилище.

Более подробно о проекте курорта читайте в материале «Татар-информа»: «Фактически, это как Мальдивы»: на Камском море откроют марину для яхт и набережную.