Новый король Великобритании заявил, что смерть Елизаветы II почувствует во всем мире

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II почувствуют во всей стране, по всему Содружеству и во всем мире. Об этом заявил король Карл III в своем первом заявлении в новой роли, передает РИА Новости.

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, — момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране...» — сказано в сообщении, опубликованном в Twitter Букингемского дворца.

Ранее Букингемский дворец объявил о кончине королевы Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. Ей было 96 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III.