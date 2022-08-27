Новый корабль для охраны Крымского моста спустили на воду в Татарстане

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

На заводе в Зеленодольске спустили на воду новый корабль для Росгвардии. В ближайшее время буксир отправится охранять стратегически важный объект России – Крымский мост.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Торжественная церемония прошла сегодня на зеленодольском заводе имени Горького. Здесь собрались десятки сотрудников предприятия, его представители и врио начальника Морского Управления Росгвардии Сергей Снигирев.



Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Я очень рад приветствовать всех кто строил его. Этот буксир пойдет в Керчь, где будет выполнять поставленные перед ним государством задачи. Выражаю слова благодарности за то, что судно было сдано вовремя, несмотря на такое сложное время», – обратился ко всем присутствующим Сергей Снигерев.

Заказ на строительство судна на базе проекта Neo12 поступил от Росгвардии два года назад. К слову, это второй буксир, который построили в Зеленодольске. В июне этого года на охрану Крымского моста отправился еще один корабль.