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Происшествия
27 августа 2022  11:20
Елена Саляхова

Новый корабль для охраны Крымского моста спустили на воду в Татарстане

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Новый корабль для охраны Крымского моста спустили на воду в Татарстане
Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

На заводе в Зеленодольске спустили на воду новый корабль для Росгвардии. В ближайшее время буксир отправится охранять стратегически важный объект России – Крымский мост. 

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Торжественная церемония прошла сегодня на зеленодольском заводе имени Горького. Здесь собрались десятки сотрудников предприятия, его представители и врио начальника Морского Управления Росгвардии Сергей Снигирев. 
 

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Я очень рад приветствовать всех кто строил его. Этот буксир пойдет в Керчь, где будет выполнять поставленные перед ним государством задачи. Выражаю слова благодарности за то, что судно было сдано вовремя, несмотря на такое сложное время», – обратился ко всем присутствующим Сергей Снигерев. 

Заказ на строительство судна на базе проекта Neo12 поступил от Росгвардии два года назад. К слову, это второй буксир, который построили в Зеленодольске. В июне этого года на охрану Крымского моста отправился еще один корабль.

#росгвардия по рт
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