«Он будет охранять Крымский мост»: в Керчь из Татарстана уходит новый буксир Росгвардии

Оснащенный новейшим оборудованием и построенный по самым передовым технологиям – на судостроительном заводе имени Горького в Зеленодольске спустили на воду рейдовый буксир. На его строительство ушло два года. О том, какая миссия возложена на новое судно, – в репортаже «Татар-информа».

Рейдовый буксир проекта NEO12 – судно, предназначенное для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такой буксир мы собрали впервые»

Десятки человек сегодня собрались на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Там прошла торжественная церемония спуска на воду корабля для Росгвардии. Рейдовый буксир проекта NEO12 – судно, предназначенное для Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Корабль уйдет в Керчь для выполнения служебно-боевых задач, главная цель – обеспечение безопасности Крымского моста.

Строительство стратегически важного объекта для России – Крымского моста закончилось в 2018 году. Он проходит через Керченский пролив и соединяет Таманский полуостров Краснодарского края и Крым. Благодаря нему жители этих двух регионов России и туристы получили возможность пересекать пролив на автомобиле и по железной дороге, заметно сокращая путь на полуостров.

«Подобный рейдовый буксир мы собирали для Росгвардии впервые. Строительство велось на базе проекта NE012. Это уникальный проект. Росгвардия создавала его по техническому заданию, он будет участвовать в охране Крымского моста», – добавил генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Александр Филиппов.

Александр Филиппов: «Подобный рейдовый буксир мы собирали для Росгвардии впервые. Строительство велось на базе проекта NE012. Это уникальный проект» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На строительство корабля ушло почти два года. Проект буксира NE012 был разработан Рыбинским проектно-конструкторским бюро по заказу Росгвардии. На данный момент бюро считается одной из самых развивающихся инженерных компаний в стране, она проектирует судна различного класса и назначения.

«Сотрудникам завода я хочу выразить огромную благодарность за подготовку такого современного буксира для нас и своевременный спуск. Благодаря этому катеру мы выйдем на новые возможности по выполнению задач и обеспечению безопасности», – отметил временно исполняющий обязанности начальника морского управления Росгвардии капитан первого ранга Сергей Петров.

Прежде чем судно отправится на задание, оно пройдет несколько тестирований и испытаний.

В августе на воду спустят близнеца этого буксира

Рейдовый буксир оснащен новейшими технологиями, его проект был разработан с учетом того, что он будет выполнять задания в морях, отметил временно исполняющий обязанности начальника морского управления Росгвардии капитан первого ранга Сергей Петров. К примеру, судно может развивать скорость до 11 узлов, плавать на расстояние до 650 миль и вмещать в себя экипаж из восьми человек.

Судно может развивать скорость до 11 узлов, плавать на расстояние до 650 миль и вмещать в себя экипаж из восьми человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В данном буксире появилось дополнительное оборудование для тушения пожаров. Места нахождения экипажа выполнены так, чтобы им было комфортно не только пребывать на судне, но и выполнять задачи», – рассказал Сергей Петров.

Стоит отметить, что рейдовый буксир не единственный проект NE012, которым занимается Зеленодольский судостроительный завод. В скором времени завод выпустит еще один подобный корабль. Судно планируют спустить на воду в августе.

Крестная мать и шампанское об борт

Торжественная церемония спуска корабля на воду не обошлась без традиционного ритуала. Судну выбрали крестную мать, и она разбила о его борт бутылку шампанского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Торжественная церемония спуска корабля на воду не обошлась без традиционного ритуала. Судну выбрали крестную мать, и перед тем как проводить крестника в путь, она разбила о его борт бутылку шампанского. Как говорится, «на удачу!». Подобная традиция существует уже тысячи лет, таким образом моряки проводят крещение и просят у высших сил защиту для себя и своего нового судна.

Крестной матерью корабля стала сотрудница завода Ирина Бондаренко. Женщина проработала на заводе больше 20 лет. О том, что ей выпала честь стать крестной матерью судна, она узнала накануне.

«Это было очень неожиданно и в то же время приятно, волнительно. Стать крестной матерью корабля – большая честь», – поделилась своими впечатлениями Ирина.

Крестной матерью корабля стала сотрудница завода Ирина Бондаренко. Женщина проработала на заводе больше 20 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зеленодольский завод имени A. M. Горького» – один из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Построил свыше 1,5 тыс. судов, из которых 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга «Ак Барс» в Татарстане.