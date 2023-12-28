Новый казанский хоспис начнет принимать пациентов в феврале

В Казани завершили строительство нового хосписа, сейчас в учреждение докупают оборудование, занимаются документами и вскоре в хосписе будут готовы принимать пациентов. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Ремонт уже закончился. Сейчас мы докупаем оборудование. Мы прошли государственную экспертизу и сейчас собираем документы, чтобы подать на ввод здания в эксплуатацию. И дальше получим лицензию от Роспотребнадзора», – поделился планами Владимир Вавилов.

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После того, как все вопросы с документами будут улажены, в новый хоспис начнут принимать постояльцев. И уже после того, как учреждение начнет свою работу, пройдет торжественное открытие.

«С февраля уже стопроцентно мы будем загружаться. Сейчас мы активно набираем штат. Нам нужны медсестры, младший медицинский персонал, санитарки, повара, кухонные работники. Оплата труда у нас достойная», – заверил председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой.

Напомним, что второй хоспис построили на улице Братьев Батталовых. «Татар-информ» сообщал, что Инспекция госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии возведенного объекта требованиям проектной документации

В хосписе откроется взрослое отделение минимум на 60 мест, при необходимости его можно будет расширить до 200 мест. А в действующем хосписе планируют расширить детского отделения.