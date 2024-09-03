Новый индустриальный парк в Татарстане получил аккредитацию в Минпромторге РФ

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Минпромторг России подтвердил аккредитацию новому индустриальному парку «Тура 2.0» в Зеленодольском районе Татарстана. Аккредитация позволит предоставлять резидентам меры поддержки и преференции, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Новый индустриальный парк создан в рамках программы федерального ведомства «Лидеры развития инфраструктуры». Участие в программе дает парку возможность для реализации масштабных инфраструктурных проектов, необходимых для развития территории, за счет средств федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Парк занимает почти 100 гектаров. Комплекс инженерных сетей будет введен в эксплуатацию в конце этого года. Будущие резиденты планируют инвестировать в свои проекты порядка 17 млрд рублей. После запуска предприятий там создадут около 1,5 тыс. рабочих мест. Среди крупных инвесторов Фабрика мороженного «Славица», ГК «НЭФИС», Ростсельмаш и другие.

«Сегодня у действующих индустриальных парков в границах Казанской агломерации наблюдается высокий уровень заполняемости, что делает новый индустриальный парк на данной территории привлекательным для инвесторов», – рассказала первый замминистра экономики Наталья Кондратова.

Она отметила, что в парке будут созданы условия для быстрого старта практически любого нового производства – в 2026 году там возведут производственно-складские помещения.

Напомним, в республике по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова действует комплекс мер поддержки резидентов и управляющих компаний промышленных парков – это налоговые преференции, льготные финансовые программы, лизинг, субсидии и другие меры, реализуемые в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Отметим, что все нацпроекты реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Благодаря совокупности действующих мер заполняемость промышленных парков в Татарстане в 2024 году составила 74,5%. Сегодня в 37 районах республики и двух городских округах осуществляют свою деятельность 103 промпарка, на которых размещены 1 700 резидентов, ими создано более 67,6 тыс. рабочих мест.