Новый год в глубоком лесу: в глэмпингах Татарстана пройдет насыщенная зимняя программа

В Татарстане насчитывается 43 глэмпинга, экоотеля и базы отдыха. Они расположены в 16 районах республики, и там можно провести Новый год и новогодние каникулы, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

По словам спикера, «Свияга глэмп» в этом году стал лучшим глэмпингом в Татарстане по версии народного голосования.

«Ребята в этом году залили каток на зиму. В праздничные дни в каждом домике будет проектор для просмотра новогодних фильмов, подготовлена внушительная подборка. Объект прекрасно украшен, получатся потрясающие фото», — отметила Оксана Саргина.

Еще один объект, «Лес и река», — это лучший семейный глэмпинг этого года. «Ребята круглый год организуют семейные туры выходного дня и на новогодние праздники сделали насыщенную программу с большим количеством активностей для всех возрастов на свежем воздухе», — пояснила Саргина.

По мнению докладчицы, глэмпинг «Май Эй-Хоум» — самый уютный глэмпинг в Лаишевском районе, который отлично подойдет для спокойного новогоднего торжества с любимым человеком.

Кроме того, там можно полюбоваться бескрайними видами заснеженной Камы.

Следующий объект, «Бушидо парк» в Бугульминском районе, подготовил самую насыщенную программу на праздничные дни.

Каждый день с 29 декабря по 7 января гостей ждут семейные новогодние программы, конные прогулки, мастер-классы и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

«„Урман кэмп“ — по-прежнему самый чанный, а теперь еще и самый атмосферный глэмпинг 2023 года, создал на объекте настоящую рождественскую сказку. Новогоднюю атмосферу дополнят знаменитые горячие чаны и русская баня», — порекомендовала Саргина.

«Лебедино ЭКО» поддерживает репутацию лучшего глэмпинга для активного отдыха 2023 года. По левому берегу Камы можно будет проехаться на лыжах, на снегоходах или на банане. На территории будет елка, а каждого гостя в домике будет ждать специальный новогодний комплимент.

«„Глэмптаун“ дарит уют и атмосферу зимнего леса прямо в Казани. Новогоднее настроение можно подарить и своим домашним питомцам, здесь им тоже будут очень рады! В Лаишевском районе „Синема Глэмп“ оправдывает свое название и предлагает гостям провести новый год в стиле фильма „Ирония судьбы, или с легким паром“. В бане будет работать пар-мастер», — рассказала руководитель департамента.

База отдыха «4 сезона» совсем недалеко от Казани будет поздравлять гостей с помощью Деда Мороза и Снегурочки, которые будут проводить конкурсы и говорить комплименты каждому гостю.

На базе отдыха «Лесная Сказка» в Сабинском районе можно насладиться уютным семейным отдыхом с огромным выбором активностей. Особенно здесь позаботились о досуге детей, в том числе организуют детскую дискотеку и караоке.

Аутентичная атмосфера ждет гостей в глэмпинге «Юрт Резорт» в Пестречинском районе. Вечерний салют у костра с татарским чаем и час дровяной бани в подарок ждут гостей, которые забронируют больше двух ночей на новогодние праздники.

В Елабужском районе в глэмпинге «Тарловка» создали специальную рождественскую фотозону на базе автодома. Гости смогут покататься на снегоходах по лесу, а потом расслабиться в бане или фурако.

Отель с лучшими видами на слияние Волги и Камы — экоотель «The Камский» — предлагает самую насыщенную новогоднюю программу с выступлениями артистов из Казани.

Глэмпинг «Прибой» в Зеленодольском районе получил в этом году номинацию «Первый глэмпинг на деревне». Здесь можно очень душевно провести зимние выходные с катанием на снегоходах и животными.

«Дорогие жители и гости республики, ждем вас на природе Татарстана! Как писал Иосиф Бродский: „Красота при низких температурах — истинная красота“. А на природе это ощущается особенно сильно», — заключила Оксана Саргина.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.