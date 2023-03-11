«Рай в шалаше»: о плюсах и минусах «дикого» отдыха в глэмпингах Татарстана

Гламурный кемпинг для любителей природы

Отдых в глэмпинге подойдет для тех, кто любит проводить время на природе, но не готов расстаться с комфортом. Слово «глэмпинг» расшифровывается как «гламурный» / «роскошный кемпинг» (glamorous + camping).

Туристический формат такого отдыха предполагает кемпинг, где вместо палаток можно жить в домиках, а наутро наслаждаться завтраком на террасе под пение птиц. Вариантов комфортного жилья на природе много: это шалаши, бунгало, юрты, норы и даже дома на деревьях. В Татарстане глэмпинги чаще располагаются в лесах или рядом с водоемами. В этом году в республике откроется несколько интересных объектов.

Слайд презентации предоставлен Комитетом по туризму

• «Маленькая Якутия»

В Лаишевском районе появится туристический комплекс «Маленькая Якутия», состоящий из глэмпинга на 21 жилой домик, банного комплекса и зоны барбекю, фуд-корта, музейных комплексов, церемониальной зоны и аллеи для прогулок. Комплекс расположится на участке в 5,1 га, а инвестиции в «Маленькую Якутию» составят около 50 млн рублей.

Комплекс «Рахат» в Зеленодольском районе Рендеры: Институт развития городов РТ

• «Рахат»

Еще один туристический объект, который рассмотрели на совете, — комплекс «Рахат» в Зеленодольском районе Татарстана. Инвестиции в него составят 223,5 млн рублей, а площадь всего участка — 1,7 га, на которых расположатся пляж, 69 модульных домов, банный комплекс, спа с бассейном, рыболовный клуб, кафе и банкетная площадка, а также спортивные площадки.

Глэмпинг «Паруса» Рендеры: Институт развития городов РТ

• «Паруса»

На территории Зеленодольского района появится глэмпинг «Паруса». Его особенностью станет парусная детская школа, благодаря которой он и получил свое название. Помимо этого, здесь построят 12 домов для отдыха, круглогодичный бассейн, а также кафе и рестораны. Площадь этого глэмпинга составит 1,7 га, а инвестиции в проект — 77 млн рублей.

В администрации Зеленодольского района «Татар-информу» рассказали, что только по линии Ростуризма три глэмпинга выиграли грант на сумму 70 млн рублей и эта работа продолжается. В ближайшее время появится автокемпинг в поселке Осиново, а также глэмпинги «Рахат», «Паруса», «Прибой» и «Компот». Сейчас в работе находится 10 проектов общей стоимостью полмиллиарда рублей.

Глэмпинг-парк «Белая лилия» Рендеры: Институт развития городов РТ

• «Белая лилия»

В мае 2023 года на Нижнекамском водохранилище в Икском Устье Менделеевского района начнется строительство глэмпинг-парка «Белая лилия». Здесь появятся 20 домиков, ресторан, спа-комплекс, сад на воде из белых лилий, каток, горки и детские площадки, а также ландшафтный амфитеатр и подвесная экотропа. Инвестиции в «Белую лилию» составят свыше 100 млн рублей, а общая площадь — 3 га. Как уточнили в администрации Менделеевского района, строительство объекта начнется в мае.

Создание глэмпингов поддерживается и на федеральном уровне — в прошлом году Татарстан получил порядка 230 млн рублей для возмещения до 50% стоимости строительства модульных отелей. В этом году будет запущен ряд новых объектов.

Все эти проекты были одобрены на заседании инвестиционного совета с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Общая сумма инвестиций составит почти 800 млн рублей. Концепции разработаны совместно с командой Института развития городов.

Sviyaga Glamp расположен на территории села Введенская Слобода Фото: vk.com/kazan_interesnaya

Попариться в бане в Sviyaga Glamp и покататься на лыжах в «Лесу и Реке»

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов, с начала года успешно запустились два проекта — глэмпинги Sviyaga Glamp и «Лес и Река».

Sviyaga Glamp расположен на территории села Введенская Слобода, в трех минутах езды от горнолыжного курорта «Свияжские холмы» и Иннополиса.

Всего на площадке размещено 10 домиков. Пять домиков в стиле A-frame (форма такого дома напоминает букву «А». Иначе А-фрейм называют «дом-шалаш», «дом-палатка») и пять деревянных модульных домов. Домики рассчитаны на четырех человек. Они оборудованы двуспальными кроватями и дополнительными спальными местами на диванах, внутри есть кухня, обеденная зона со столами и стульями, санузлом и душем.

Они оборудованы двуспальными кроватями и дополнительными спальными местами на диванах, внутри есть кухня, обеденная зона со столами и стульями, санузлом и душем Фото: vk.com/kazan_interesnaya

Кроме домиков на территории глэмпинга оборудован банный комплекс. В него входят две бани и горячие чаны.

В зимнее время гости смогут кататься на тюбингах и беговых лыжах — на территории глэмпинга и рядом с ним.

Глэмпинг «Лес и Река» создан на лесном берегу реки Казанки на территории природного заказника «Голубые озера» по соседству с поселком Крутушка (Высокогорский район).

Для туристов построены 11 домиков. Каждый из них имеет свой дизайн и собственное имя. Дома «Орех», «Ива», «Ёлка», «Клен», «Береза», «Рябина», «Черемуха» могут принять семью до шести человек. Дома «Волга», «Кама», «Вятка», «Казанка» – семью до четырех человек.

Для семейного отдыха зимой есть прокат лыж, начинающие лыжники могут пройти трассу 600 метров по территории поляны, лыжня начинается прямо от порога дома, а продвинутые имеют возможность отправиться на лесную лыжную прогулку до Голубых озер (2-3 км в одну сторону).

Летом действует прокат велосипедов и катамаранов. Здесь есть свой пирс, от которого можно отправиться на сплав по извилистому руслу реки Казанки.

В татарстанском селе Лебедино на территории Алексеевского района есть необычный глэмпинг с одноименным названием на берегу Камы Фото: alekseyevsk.ru

Прокатиться по замерзшей Каме в «Лебедино»

В татарстанском селе Лебедино на территории Алексеевского района есть необычный глэмпинг с одноименным названием на берегу Камы. Он насчитывает 11 домиков, что позволяет принять до 44 туристов.

Среди лесов и полей здесь расположились шесть домов, построенные в стиле A-frame (они были открыты 1 марта 2023 года), а также пять строений, выполненных в скандинавском стиле. Как рассказал руководитель глэмпинга Ильнур Гимадеев, в планах на этот год — благоустройство пляжа, а также строительство ресторана с летней верандой и банного комплекса.

По его словам, чаще сюда приезжают гости из Казани, но посещают комплекс также и жители Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Ижевска, Екатеринбурга и Москвы.

Туристы могут взять напрокат лыжи, снегоходы, ватрушки и коньки Фото: alekseyevsk.ru

База включает в себя множество направлений для отдыха, в основном спортивной направленности. Туристы могут взять напрокат лыжи, снегоходы, ватрушки и коньки. Для любителей экстрима предоставляется возможность прокатиться по замерзшей реке на банане, а после холодного дня — посетить баню-бочку.

Неподалеку размещена конеферма, которая будет работать и в летнее время. Для развлечений в теплые дни гостям предлагается свой пляж с качелями в воде и квадроциклы.

«У нас Кама, прекрасные природные ландшафты»

Еще один глэмпинг открылся 9 марта в Менделеевском районе на территории санатория. Он стал первым в муниципальном образовании. Для туристов отныне доступны 16 домиков на 44 места, которые будут работать круглогодично.

Новый объект туризма представил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Это очень важный для нас проект, очень долгожданный. На территории первого в нашем районе глэмпинга есть всё необходимое для спокойного и комфортного отдыха. И, конечно, всегда можно воспользоваться услугами в санатории. В этом году мы всерьез начинаем развивать туристический кластер в районе. У нас Кама, прекрасные природные ландшафты. Поэтому мы реализуем еще ряд проектов в сфере туризма, будут еще глэмпинг, благоустройство пляжа», — рассказал Беляев.

На территории глэмпинга расположены двух- и трехместные домики, а также домики класса «люкс» Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ

Новый туристический объект возвели за 20 млн рублей, из них половина — средства, выделенные из бюджета России, а вторая половина — средства санатория.

На территории глэмпинга расположены двух- и трехместные домики, а также домики класса «люкс». Проект реализовали в рамках государственной программы «Развитие туризма».

Проект реализовали в рамках государственной программы «Развитие туризма» Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ

«Для меня этот глэмпинг – номер один в плане цены, качества и получаемых услуг»

Известные в Татарстане блогеры и актеры посоветовали нашим читателям ряд интересных, на их взгляд, объектов. Русина Семененко, Алиса Галеева и Руслан Риманас являются участниками комьюнити «Семья блогеров» и пишут об интересных местах Казани и Татарстана. Они рассказали «Татар-информу» о плюсах и минусах различных глэмпингов.

Как говорит Русина, она эксперт по глэмпингам, всю зиму ездила на обзоры, жила в них. Больше всего Русине понравился «Лес и Река», который находится на территории лагеря «Байтик».

Русина Семененко: «Глэмпинг «Лес и Река» открылся совсем недавно, ему всего месяц. Несмотря на то что объект абсолютно новый, его цена в сутки составляет от 5 тыс. рублей Фото: vk.com/kazan_interesnaya

«Этот глэмпинг открылся совсем недавно, ему всего месяц. Несмотря на то что объект абсолютно новый, его цена в сутки составляет от 5 тыс. рублей. Это очень дешево. За дополнительную цену — 1,2 тыс. рублей в сутки за человека — можно заказать трехразовое питание», — рассказала собеседница агентства.

В эту же сумму входит прокат тюбингов, анимация, конные прогулки, лыжные прогулки до Голубого озера, киносеансы, вечерняя музыка. Русина также посоветовала этот глэмпинг для отдыха с детьми.

«Сюда можно и нужно приезжать с детьми. Аниматоры проводят игры на улице, детки могут посетить мини-зоопарк, покормить животных. Для меня этот глэмпинг — номер один в плане цены, качества и получаемых услуг. Что касается остальных глэмпингов, то ни один из них не предоставляет услуги анимации и детской программы», — отметила она.

Русина сравнила цены за проживание и питание с другими глэмпингами.

«Если вы хотите жить и питаться в глэмпинге „Утрау“, то вам придется заплатить 30 тыс. рублей в сутки. Конечно, у „Леса и Реки“ есть база для питания, то есть они пользуются столовой лагеря „Байтик“. Но, тем не менее, конечного потребителя больше привлекает цена и вкусная еда, нежели остальные аспекты. У „Леса и Реки“ питание прям топчик», — поделилась наблюдениями собеседница агентства.

Еще один новый глэмпинг Sviyaga Glamp не очень понравился Русине, так как в силу своей новизны он до конца не «отшлифован» Фото: vk.com/kazan_interesnaya

Еще один новый глэмпинг Sviyaga Glamp не очень понравился Русине, так как в силу своей новизны он до конца не «отшлифован».

«Здесь нужно доделать много мелочей — баню, на втором этаже нет перегородок... Когда я езжу в глэмпинги, я всегда оставляю обратную связь руководителю, что необходимо поправить», — отметила она.

Среди фаворитов у Русины рыболовный клуб «Теньки», который находится в Камско-Устьинском районе Татарстана, и экодеревня «Лебедино» (Алексеевский район).

Среди фаворитов у Русины рыболовный клуб «Теньки», который находится в Камско-Устьинском районе Татарстана Фото: vk.com/kazan_interesnaya

«В „Теньках“ несколько стандартных домиков (6-8 тыс. рублей), дополнительно можно оплатить питание, баню и чан. В „Лебедино“ цены также адекватные (6-9 тыс. рублей в сутки), домики расположены на берегу Камы, здесь очень красивая природа», — поделилась Русина.

«Приятный бонус — подарки на день рождения, минус — много мошкары»

Блогер Алиса Галеева согласилась с предыдущим спикером относительно красивой природы в глэмпинге «Лебедино». Однако, по ее мнению, инфраструктура глэмпинга оставляет желать лучшего.

Блогер Алиса Галеева согласилась с предыдущим спикером относительно красивой природы в глэмпинге «Лебедино» Фото: vk.com/skazka_alisa

«Удивительно красивая природа, широкая Кама, зеленые холмы, коровки, лошадки. Но инфраструктура и цветные домики в „Лебедино“ так себе, в жару не хватало кондиционера... С контингентом на отдыхе тоже не повезло — в соседних домиках была шумная компания, громко слушали музыку», — отметила она.

На первом же месте по предпочтениям у Алисы «Камский трофей» (от 9 до 25 тыс. рублей за сутки, Камско-Устьинский район). На территории комплекса расположены пляжная зона с двумя бассейнами с теплой водой и шезлонгами, качели, небольшой пруд, русская баня, парня с панорамным видом на Волгу, ресторан, ферма.

На первом же месте по предпочтениям у Алисы «Камский трофей» Фото: vk.com/skazka_alisa

«Из панорамных окон домика открывается вид на бескрайнее «Камское море», и можно представить, что ты на настоящем море», — поделилась Алиса.

Недалеко от глэмпинга расположены Юрьевская пещера, гора Лобач, Камский виноградник и сыроварня, можно разнообразить свой досуг — это большой плюс для блогера.

«В некоторых глэмпингах вообще нечего делать. Мне нравится такие, где есть чем заняться, взять сапборд в аренду, покататься, а не просто „тюленить“ в домике. В „Гектарии“ (Зеленодольский район, — прим. Т-и), например, выращивают клубнику, а больше там нечего делать, поэтому я не рассматриваю этот глэмпинг для отдыха», — рассказала Алиса о своих предпочтениях.

Еще один приятный бонус в «Камском трофее»: на день рождения делают «комплимент» — преподносят игристый напиток и фруктовую тарелку. Из минусов — наличие обильной мошкары по вечерам, хотя персонал говорит, что делает все возможное, чтобы избавиться от нее.

Глэмпинг Yurt Resort (Пестречинский район) также подходит для активного отдыха Фото: vk.com/skazka_alisa

Глэмпинг Yurt Resort (Пестречинский район) также подходит для активного отдыха. Объект располагается в живописном месте, буквально в пяти минутах ходьбы находится озеро и лес, также дают сапборд в аренду.

«Рядом больше красивое озеро, можно покататься, покупаться, позагорать. Или пойти в лес, пособирать ягоды. Я была там летом, из минусов — в юртах было душно. Зато здесь очень гостеприимная хозяйка, все очень уютно, по-домашнему», — подытожила собеседница агентства.

Руслан Риманас рассказал, что любовь к «Дикой даче» случилась у него с первого взгляда Фото: vk.com/ruslanrimanas

«Дикая дача» стала своеобразным напоминанием о Франции

Блогер, актер театральной площадки «MOÑ» Руслан Риманас рассказал, что любовь к «Дикой даче» случилась у него с первого взгляда. Ученик Славы Полунина во Франции и участник праздников-карнавалов под Парижем, он стал реже бывать за рубежом из-за различных ограничений. И именно «Дикая дача» стала для него своеобразным островком, который напоминает блогеру любимую творческую лабораторию «Жёлтая Мельница».

«Для меня это маленький уголочек здесь, в Татарстане, куда я могу приехать, насладиться природой, послушать музыку, потанцевать. Это атмосферное место, где сочетается красота, отзывчивость и удовольствие», — поделился Руслан.

«Дикая дача» расположена в 25 минутах от Казани, в Пестречинском районе Фото: vk.com/ruslanrimanas

«Дикая дача» расположена в 25 минутах от Казани, в Пестречинском районе. На территории — три пятиместные теплые зимние юрты, четыре летних треугольных домика, квадро-баня на дровах, горка с тюбингами, мангальная зона, лобное место. В двух шагах лес, в семи минутах ходьбы — огромное озеро. Стоимость очень лояльная — от 4 до 6 тыс. рублей в сутки.

«И летом и зимой здесь есть чем заняться. Например, зимой попариться в бане, а потом прыгать в снег, летом — покататься на сапах и порыбачить. Пространство не огорожено заборами, можно выйти погулять в поле или в лес», — рассказал собеседник агентства.

В этом году после окончания зимних уличных спектаклей компания приехала на «Дикую дачу» отметить завершение гастролей Фото: vk.com/ruslanrimanas

В этом году после окончания зимних уличных спектаклей компания приехала на «Дикую дачу» отметить завершение гастролей.

«Это были те самые сумасшедшие морозы, минус 35, а внутри юрт было тепло и уютно. У каждого домика есть своя мангальная зона, где ты можешь приготовить себе все что угодно. Что мы и сделали», — поделился впечатлениями Руслан.

Также он обратил внимание на уютное лобное место с кострищем и деревянными креслами. «Летом можно разжигать костер и петь песни под гитару, а после, ночью, смотреть фильмы в открытом кинотеатре, показ которых проецируется прямо на дом», — отметил собеседник агентства.

Оксана Саргина отметила, что интерес к этим объектам и формату отдыха кратно вырос и продолжает расти Фото: © «Татар-информ»

«Интерес к глэмпингам кратно вырос и продолжает расти»

По итогам прошлого года на 19 объектах, по которым Институт развития городов собирает статистику, остановилось почти 60 тыс. человек (в 2021 году эта цифра составляла 20 тысяч). В беседе с «Татар-информом» руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина отметила, что интерес к этим объектам и формату отдыха кратно вырос и продолжает расти.

Какие новые локации появятся в Татарстане?

На конец 2022 года у нас было 19 загородных объектов нового формата. За январь запустилось еще два новых объекта. Несколько увеличили номерной фонд. Еще два объекта, которые открылись ранее, но с которыми мы не были знакомы, тоже добавились в наш список. Итого прямо сейчас таких новых объектов — 23. К лету их общее число дойдет до 30.

Сможет ли отдых в глэмпинге стать альтернативой отдыху с all inclusive, допустим, в Турции?

Это разный формат продукта. Спокойно существует и тот и другой вне зависимости друг от друга. В Турцию мы привыкли ездить раз в год в большой отпуск. А в наши загородные объекты — на выходные, праздники и несколько раз в год, чтобы сменить обстановку.