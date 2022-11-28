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Ру Тат
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Казань
28 ноября 2022  19:25

Новый глава Вахитовского и Приволжского районов остался недоволен уборкой дорог

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Возглавивший недавно администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов провел совещание по уборке снега с подрядными организациями. Некоторым руководителям он сделал замечание за несвоевременную уборку улиц, сообщает пресс-служба администрации.

В частности, Салихов отметил несвоевременную уборку спуска по ул.Университетская, тротуаров по улицам Авангардная , Гареева, Кул Гали.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На нас надеются, ведь мы работаем ради горожан», – сказал он и призвал внимание расчистке остановок и тротуаров.

Напомним, Салихова назначили главой районной администрации 11 ноября. Ранее он был председателем Комитета физической культуры и спорта.

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